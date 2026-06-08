３人の子を連れ、カナダに３カ月の予定で滞在中のプロゴルファーでタレントの東尾理子（５０）が８日（日本時間）までにＳＮＳを更新。野球をやっている長男（１３）が試合でケガをしたことを明かした。東尾は２００９年１２月に俳優・石田純一（７２）と結婚（※石田は３度目の結婚）。中２の長男、長女（１０）、次女（８）を授かった。今年３月２９日付のＳＮＳで「ご縁あって、３ヶ月ほどカナダです」と報告している。父は