週明けの日経平均株価は大きく下落し、先週末の終値より2563円安い6万4024円で一日の取引を終えました。過去5番目の下げ幅です。【映像】日経平均一時3100円超下落 過去5番目の下げ幅きょうの日経平均は取引開始とともに大きく下落し、その後、下げ幅は一時3100円を超えました。5日に発表されたアメリカの雇用統計が市場予想を上回る好調ぶりを示したことで年内にもアメリカが利上げするのではという観測が強まり、AI・半導