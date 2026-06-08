経営するアパートの老朽化により、賃借人へ立退きを要求する場合、立退料として支払う額はいくらが妥当なのでしょうか？本記事では、賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、立退きの判例とともに、立退料の金額について解説します。そもそも「建物の老朽化」を理由に賃借人との契約解除は可能なのか？建物が老朽化していて建替えの必要性がある場合、賃貸人としては、現在居住している賃借人に対して、