お弁当箱を出さない反抗期の中学生の娘への“仕返し”は、まさかの離乳食セット。100均で買った赤ちゃん用の食器におかずを詰めて持たせたところ、学校でお弁当を開けた娘は「離乳食かよ！」と爆笑。 母親がTikTokに投稿したこの“赤ちゃん弁当”の動画に、「愛がある」「最高のお母さん」と反響が広がっています。【写真】おかんのおふざけ弁当に娘「離乳食かよ」投稿したのは、家族との日常を発信している鬼瓦オタカさん（@oniga