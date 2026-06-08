現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十二回「播磨大誤算」が放送に。【写真】菅田将暉さん演じる、表情豊かな半兵衛はコチラその最後に流れた第二十三回「さらば半兵衛」の予告が話題になっています。＊以下第二十二回のネタバレを含みます。＜第二十二回のあらすじ＞一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはず