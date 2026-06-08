内外装が大きく刷新！軽自動車ながら広い室内空間を実現したワンボックスワゴンとして人気を誇る、スズキの「エブリイワゴン」が2026年5月8日に大幅改良を実施しました。エブリイとしては11代目、エブリイワゴンとしては3代目モデルとなる現行型は、2015年2月に登場しています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの新型「軽“スライドドア”ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）つまりすでにデビューから11年以上が経過