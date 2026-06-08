ゴールデンボンバー・歌広場淳がアイ・オー・データの有機ELゲーミングモニター『G株式会社アイ・オー・データ機器は、有機EL採用ゲーミングモニター『GigaCrysta LCD-GDQ271UEL』の新TVCMを6月5日より放映開始した。CMには、ゴールデンボンバーのベース担当・歌広場淳が起用されている。 （関連：【画像】） CM放映エリアは関西地区および