北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察は「最も重い責任を負うべき」として懲役２７年を求刑しました。（山岡記者）「内田被告の裁判は検察がついに求刑をします。傍聴券を求め、たくさんの人が並んでいます」８回目となった内田梨瑚被告の裁判。「酌量の余地は一切ない」と検察が主張しました。（検察）「橋の欄干に座った状態で『落ちろ』『死ねや』と何度も怒鳴