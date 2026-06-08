札幌市中央区の住宅街でクマ１頭が目撃されました。市の調査ではクマの痕跡は確認されませんでしたが、２０２５年も目撃が相次いだ場所で、市などが警戒を呼びかけています。クマが目撃されたのは、札幌市中央区円山西町２丁目の住宅街です。６月７日午後６時半ごろ、通行人が車の中から体長およそ２メートルのクマ１頭を目撃しました。警察によりますと、クマは車からおよそ５メートル先の茂みにいて、山の方に逃げて