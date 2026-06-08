「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を飾った吉田鈴。今オフに語っていたスイングで大切にしているポイントを紹介する。【連続写真】しゃがみながら右腰を引いて切り返す！手元が浮かない吉田鈴のアイアンショット◇◇◇現在スイングで一番大切にしているのが、実は切り返しの動きです。切り返しで右ヒザが前に出ると、股関節が使えなくなって振り遅れます。クラブが寝てしまい、スライスの原因にもなるんです。ポイントは