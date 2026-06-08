第97回都市対抗野球九州地区予選の第2代表決定戦が、6月8日熊本市のリブワーク藤崎台球場で行われ、Honda熊本がJR九州に4対3で勝利し、2年連続19回目の本大会出場を決めました。 ＜写真を見る＞Honda熊本喜びの様子 Honda熊本は、8月26日に東京ドームで開幕する都市対抗野球に挑みます。 また、九州地区予選の個人賞敢闘賞にHonda熊本の江頭且行内野手が選ばれました。 ＜喜びの様子＞