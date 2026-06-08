東京都北区の児童養護施設「星美ホーム」に防災キットを届けた米国のグラス駐日大使（中央）ら＝6日（在日米大使館提供）在日米大使館は8日、米建国250年の記念行事の一環として、47都道府県の児童養護施設などに防災キットを届ける「恩返しイニシアチブ」をグラス駐日大使が立ち上げたと発表した。日米が「危機に際して助け合ってきた長い歴史」を踏まえた取り組みで、第1弾として6日に東京都北区の「星美ホーム」で、グラス氏