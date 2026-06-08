再審制度見直しを巡り、議員への要請活動に参加した（左から）阪原弘次さん、前川彰司さんら＝8日午後、国会前刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを巡り、福井中3殺害事件で再審無罪となった前川彰司さん（61）や、日野町事件で服役中に病死した阪原弘さんの長男弘次さん（65）らが8日、政府提出の刑事訴訟法改正案だけでなく、中道改革連合など野党3党の対案も同等に審議するよう求める要請書を、衆院法務委員会理事の議員らに