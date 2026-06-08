◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神-楽天(8日、甲子園球場)NPBは8日、甲子園球場で行われる予定だった阪神-楽天3回戦を「雨天のため中止」と発表しました。前日7日に予定されていた試合も雨天中止となっており、これで連日の中止に。両チームの先発投手は阪神・才木浩人投手&楽天の藤井聖投手が7日からスライドでの登板予定となっていましたが、またも登板がかないませんでした。阪神は2日の西武戦&7日の楽天戦が中止となってお