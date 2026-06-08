6月も中旬にさしかかります。この時期、気をつけたいのが5月病ならぬ"6月病"。4月の環境変化に馴染もうとがんばり続けた結果、約2カ月が経過した6月に心身の不調を覚える現象のことです。少しでも違和感を感じたら上手に気分転換をはかりましょう。スイーツ片手に散歩を楽しむなどもいいですね!2026年6月の新作5品まとめ(6月9日発売予定)本記事では、ファミリーマートで6月9日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介し