メ～テレ（名古屋テレビ） 津波注意報の発表を受け、三重県は、災害対策本部を立ち上げました。 三重県庁では、午前11時から対策会議が開かれました。 津地方気象台の担当者から津波到達の予想時刻が報告され、避難などについて対応を協議しました。 津波注意報の発表による交通への影響ですが、三重県の鳥羽市営定期船は全航路の運航を見合わせています。 また、伊勢湾フェリーは終日欠航となっていま