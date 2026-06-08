お笑いコンビ「いぬ」の有馬徹さんが2026年6月7日にXで、3日放送のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）で披露したネタをめぐり、母から「ボロカスに言われました」としてLINEの内容を投稿した。相方の太田隆司さんも同日、このネタについて「最悪やわ全然進歩が無いね」などと家族から批判を受けたと投稿している。「あなたたち二人ともほっこり優しい人たちでしょ！？」「水曜日のダウンタウン」では、30秒以内の