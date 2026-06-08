香川県高校総体2026 【香川県高校総体】8日に高松市のあなぶきアリーナ香川で男女のハンドボールの決勝が行われ、男子は香川中央が6年連続で33回目、女子は高松商業が6年連続で37回目の優勝を決めました。 ■男子〈決勝〉香川中央 40-11 高松桜井〈3位決定戦〉高松西 19-15 高松南 〈結果〉優勝 香川中央、準優勝 高松桜井、3位 高松西（香川中央は6年連続33回目の優勝） ■女子〈決勝〉高松商 31-15 高