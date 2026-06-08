今の私の現在地を、この一冊に込めました。まだ途中で、まだ曖昧で、でも確かにここにいる。まだ言葉にならない自分も、名前のつかない自分も、ありのままを写しています。光と影。やわらかさと強さ、そのどちらも今の私です。この写真集『感電』が、イナズマの様に心臓に突き刺さる一冊になればと思います。 発売記念イベント（対面） 『櫻井おとの写真集感電』発売記念お渡し会（渋谷）開催日時：2026年8月2