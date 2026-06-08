【これからの見通し】先週末の強い米雇用統計を受けたドル高圧力の継続性をチェック 先週末の米雇用統計は、非農業部門雇用者数の増加が予想を上回るとともに、前回値の上方修正も大幅に入る「想定外に強い結果」だった。失業率は前回並み水準にとどまり、週平均時給は落ち着いていた。この結果を受けて、市場では一気に米利上げ観測が広がった。米債利回りの急上昇とともに、ドル高反応が広がって週末を迎えた。 週明け