日本ハムの伊藤大海投手が８日、エスコンで行われた先発投手練習に参加。中５日で先発する９日のＤｅＮＡ戦（エスコン）へ、最終調整した。前回は雨天中止でスライドし、３日の広島戦（マツダ）に先発。初回に３点を失い、５回６安打３失点で３敗目を喫した。「（初回は）連続で打たれる形になってしまいましたけど、ああいうことをしているとチームも乗っていけない。先週勝ってないのはあの日だけなんで、僕に全ての責任があ