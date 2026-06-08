◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦磯谷大心―シェ・ジュンイ（９日、東京・後楽園ホール）元ＷＢＡ・ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者・輪島功一氏（８３）の孫で、ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級２位の磯谷大心（２４）＝三迫＝が８日、同級８回戦の前日計量に臨み６６・６キロでクリア。対戦相手のシェ・ジュンイ（２１）＝中国＝は６６・２キロでパスした。磯谷は体重計に乗ったも