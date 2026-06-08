◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）２１年ぶり６度目出場の北九州市大（九州六大学）は３年ぶり３度目出場の花園大（京滋大学）に３―２で勝利し、初戦を突破。２００４年以来、２２年ぶりの白星をつかんだ。先発したエースで主将の山下薫輝投手（４年＝鹿児島玉龍）が好投した。「あまり調子は良くなかった」と初回は先頭に中前打を許すと１死一塁