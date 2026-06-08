お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（47）が8日までに、自身のXを更新。体重を公表し、反響が寄せられている。【写真集カット】ナイスボディ！ダンディな色気たっぷりのベッドシーンを見せたアルピー平子平子は「最近色んな人に『痩せました？』って言われるから、ルンルン気分で体重測ったら1kg増えてたんだけど」と報告。「加齢でコケたのね」と続けた。写真では体重計で「98.1キロ」と表示された1枚を公開した。この