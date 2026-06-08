お笑いコンビ・エルフの荒川（29）が8日、自身のXを更新し、“推し”を公言する芸人の結婚式に出席したことを報告。本名フルネームも明らかになり、反響を呼んでいる。【写真】エルフ荒川が“推し”のカベポスター永見＆妻と3ショット荒川の“推し”は、カベポスター・永見大吾（36）。永見は今年5月、自身のSNS“裏アカ”を通じて「この度、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告していた。そして、荒川が