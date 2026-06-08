立憲民主党の水岡代表は、中道改革連合・立憲民主党・公明党の合流について、立憲としては「会期内に結論を出すのは極めて難しい」と述べました。3党の合流をめぐっては、3日、公明党の西田幹事長が記者団に対し「今国会中に一定の方向性を出せるように協議している」と述べ、秋に召集される臨時国会に向けて、中道への合流に前向きな姿勢を示していました。これに対し水岡代表は、8日に行われた記者会見で「地方議員や党員などの