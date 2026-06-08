ライアン・リッチマン氏＝2023年6月バスケットボールBリーグ1部（B1）のA東京は8日、2026〜27年シーズンの新監督として三河を退団したライアン・リッチマン氏（36）が就任すると発表した。男子日本代表でコーチを務めるリッチマン氏は、25〜26年まで3季連続で三河をプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）に導いた。米プロNBAウィザーズでコーチ経験がある。