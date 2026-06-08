TOTOが4月13日に新規受注を停止したユニットバスの一例TOTOは8日、ユニットバスなどの新規受注を9日から全面的に再開すると発表した。中東情勢悪化の影響でナフサ由来の溶剤の調達が不安定となり、一時見合わせていた。「原材料の供給見通しが立ち、安定的な製品供給の維持が可能な状況となった」と説明している。注文も納期も通常通りの対応に戻る。政府が原材料メーカーに安定供給を続けるよう働きかけたことが寄与したとい