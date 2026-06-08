気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。津波注意報が解除されるまで海岸に近づかないよう呼びかけています。8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。午後3時34分までに、小笠原・父島二見と、和歌山・串本町袋港、それに宮崎港で20