兵庫県・たつの市に住む田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が、自宅で遺体となって発見された事件。殺害の容疑で指名手配されていた大山賢二容疑者が6月3日、たつの市内の川で遺体となって見つかった。【卒アル入手】中学生時代の大山賢二容疑者（42）。長く伸びた前髪からギラギラとした目が覗いている。姫路のホストクラブで働いていた。いったい被害者一家との間に何があったのか。5月27日配信の「週刊文春 電子版」記