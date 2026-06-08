【第17話】 6月6日 公開 第17話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月6日、夏鈴糖氏の漫画「むちむち漫画家の完全勝利メシ 最強ボディで余命も担当編集もぶっ飛ばす！」第17話を竹コミ！に無料公開した。 第17話では、姉の結婚式から戻ってきた大和が見たのは、締め切りをぶっ飛ばしてゲームをしているももの姿だった。 現在竹コミ！では最終回となる第18話も公開されている。