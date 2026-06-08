開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「六道の悪女たち」のセールと期間限定無料が実施されている。 本作は、気弱な高校生・六道が、亡き祖父から謎の術が書かれた書物が届いたことで生活が一変する“悪女ラブパニック”。現在Kindleストアでは、本作の1巻から5巻までが6月21日までの期間無料でよめるほか、約半額で購入することもできる。 なお、セール中止の可能性もあるた