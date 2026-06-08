6月9日（火）の『徹子の部屋』に、安達祐実が12年ぶりに登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2歳でモデルデビューして42年。44歳になった安達は、現在20歳になる娘のお母さん。昨年は26年ぶりに大河ドラマに出演し、吉原の女将を“眉毛無し”で演じて話題に。40代になりお母さんの役が増えたという。子役で一世を風靡した安達は、大人の俳優への脱却に悩んだ時期があったそう。成長のきっかけは、2回の結婚、2回の