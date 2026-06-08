6月8日、サンロッカーズ渋谷は、B2岩手ビッグブルズでプレーしていた山際爽吾と、2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。ルーキーシーズンを終えた若手ガードが、7月1日からクラブ名を「東京サンロッカーズ」に変更するチームでBプレミア初年度を迎える。 新潟県出身で24歳の山際は、180センチ78キロのポイントガード。福岡大学附属大