6月8日、アルバルク東京は、ライアン・リッチマン氏と2026－27シーズンのヘッドコーチ契約を新たに結んだことを発表した。 アメリカ合衆国出身で現在36歳のリッチマンHCは、メリーランド大学から2013年にNBAのワシントン・ウィザーズへ加わり、アシスタントビデオコーディネーターやアシスタントコーチを歴任。NBA Gリーグのキャピタルシティ・ゴーゴ&