名古屋ダイヤモンドドルフィンズは6月8日、アイザイア・マーフィーとの2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表。契約期間は3年の複数年契約ということが明らかになった。 沖縄県出身で現在28歳のマーフィーは、196センチ88キロのポイントガード兼シューティングガード。アメリカのイースタン・ニューメキシコ大学から2020年に広島