アイドルグループ・乃木坂46の川粼桜1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）より、購入者の中から抽選で当たる「アザーカットミニブック」の表紙と裏表紙が公開された。 【画像】乃木坂46 川粼桜1st写真集、アザーカットミニブックの表紙・裏表紙＆収録カット 本書は、五期生・川粼にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情か