○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０８：５０日・マネーストック ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １５：００独・貿易収支 １５：００独・鉱工業生産 ２１：３０米・貿易収支 ２３：００米・中古住宅販売件数 ２