（ニューヨーク、台北中央社）訪米中の最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は7日、米ニューヨークの華僑団体「ニューヨーク中華公所」を訪問した。今回の訪米で最も伝えたいのは、世界で紛争や戦争が頻発する中、華人が重要な力となり、重要な役割を担うということだと述べ、4月の習近平・中国共産党総書記との会談では台湾海峡の平和と安定への願いを改めて表明したと強調した。鄭氏は1日から約2週間の日程で訪