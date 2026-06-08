韓国女性グループ「RESCENE（リセンヌ）」が思わぬ足止めを食らった。6月20日に開催が予定されていた中国でのファンイベントが、直前になって突然中止されたのである。【写真】堂々と“パンツ見せ”も…過激さ増す韓国女性アイドル衣装RESCENE側は「現地の不可抗力的な事由」により中止になったと説明し、すでに購入を完了したファンには一括キャンセルと全額払い戻しを行うと発表した。しかし、中止に至った詳細な背景は明かされ