フレッシュネスは6月10日〜7月7日、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて「藍苺（国産ブルーベリー）クラフトレモネードソーダ」を期間限定で発売します。■3種のベリー果汁と黒酢をあわせたレモネード同商品は、藍苺（国産ブルーベリー）とレモンスライスを店内でハチミツにじっくり漬け込んだクラフトレモネード。3種のベリー果汁と黒酢を合わせ、果実のコクとほどよい爽やかさが調和する味わいに仕立てています