資生堂は7月21日、「マジョリカ マジョルカ」のまつ毛美容液「ラッシュジェリードロップ ロング」シリーズの2アイテムをリニューアル発売します。■ベーシックタイプ・プレミアムタイプともに保湿成分を新配合リニューアル発売するのは、ベーシックタイプの「ラッシュジェリードロップ ロング」と、プレミアムタイプの「ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム」。まつ毛の成長サイクルに着目し、ナイアシンアミドGLを新配合