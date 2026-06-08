Natureのスマートロック「Nature Lock」が、ダブルロックに対応した。玄関ドアに二つのNature Lockがある場合でも、スマートフォン（スマホ）から一度の操作でまとめて施錠・解錠が可能。これまでダブルロック環境では、それぞれ個別に操作する必要があり、手間や時間がかかっていた。今回のアップデートによって、その煩わしさが解消され、スムーズでスマートな出入りが実現する。●2台まとめて制御で利便性と安心を両立今回