2021年の６月に行なわれたEUROのフィンランド代表との一戦で、心停止を起こしたデンマーク代表のクリスティアン・エリクセン。現在は心臓に埋め込み型のペースメーカーを装着してプレーしているなか、再び試合中に昏倒した。現地６月７日にデンマークのネイチャー・エネルギー・パークで開催された国際親善試合で、デンマークはウクライナと対戦。この試合の65分にアクシデントが発生する。エリクセンが、ボールとは関係ない