8日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前週末清算値比2850円安の6万3820円で取引を終えた。出来高は5万8857枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては204.6円安。 株探ニュース