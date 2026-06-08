8日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前週末清算値比108.5ポイント安の3846ポイントで取引を終えた。出来高は7万2960枚だった。この日のTOPIXの現物終値3852.38ポイントに対しては6.38ポイント安。 株探ニュース