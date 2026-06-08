8日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比1055ポイント安の3万4680ポイントで取引を終えた。出来高は3201枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4818.93ポイントに対しては138.93ポイント安。 株探ニュース