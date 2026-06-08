8日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比14ポイント安の744ポイントで取引を終えた。出来高は7518枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値748.04ポイントに対しては4.04ポイント安。 株探ニュース