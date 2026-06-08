8日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比12.5ポイント高の1759.5ポイントで取引を終えた。出来高は81枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1766.34ポイントに対しては6.84ポイント安。 株探ニュース