ＨＥＲＯＺ [東証Ｓ] が6月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の4億2000万円→4億0800万円(前の期は2億2800万円)に2.9％下方修正し、増益率が84.2％増→78.9％増に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の5000万円の黒字→3億7600万円の黒字(前の期は1億7700万円の赤字)に7.5倍上方修正し、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した下